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Eskişehir'de, Afrin şehitleri anısına 52 fidan dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 52 şehidin anısına, Emniyet müdürlüğü Atış Poligonu Yerleşkesi'nde anıt yapıldı, 52 adet fidan dikildi.

Eskişehir'de, Afrin şehitleri anısına 52 fidan dikildi

Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 52 şehidin anısına, Emniyet müdürlüğü Atış Poligonu Yerleşkesi'nde anıt yapıldı, 52 adet fidan dikildi.
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMASAŞ) Elektrik Makinaları Fabrikası personelinin, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşamını yitiren 52 şehidin hatırasına kendi imkanları ile temin ettikleri 52 adet akçaağaç fidanı Kütahya yolu üzerindeki Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu Yerleşkesi'ne dikildi. 52 adet akçaağaç fidanın ortasına da tüm şehitlerin hatırası için bir adet çam ağacı konuldu.
Fidanların bulunduğu alanın girişine üzerinde kartal heykeli altında da '20 Ocak 2018 tarihinde başlayan Zeytindalı Harekatı'nda vatan, millet uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın aziz ruhları anısına akçaağaçlar; Gelmiş geçmiş tüm kahraman şehitlerimizin ölümsüz ruhları hatırasına daima yeşil kalacak çam ağacı dikilmiştir. Mekanları cennet olsun.' yazısının yer aldığı anıt yapıldı.
Anıtın açılışı nedeniyle düzenlenen törene Emniyet Müdürü Engin Dinç, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, şehit yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için dua edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç törende yaptığı konuşmada, “Şu anda bizim de bir polis timimiz Afrin'de, oradaki askerlerimizle, kahraman ordumuzla birlikte orada bu terörle, teröristle mücadeleye devam ediyor. Polis haftası etkinlikleri çerçevesinde şehitlerimizi anmak, onlara dua etmek, onlar adına birer ağaç dikmek en azından gelecek kuşaklara onların hatırasını yaşatmak noktasında onlara iletmek noktasında çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Allah bu milleti daha büyük belalardan muhafaza etsin, ordumuzu ve polisimizi düşmanlara karşı daima muzaffer etsin" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından şehitler için dikilen fidanlara su döküldü, şehit yakınları fidanların yanlarına kırmızı gül bıraktı.
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Eskişehir'de, Afrin şehitleri anısına 52 fidan dikildiEskişehir'de, Afrin şehitleri anısına 52 fidan dikildiEskişehir'de, Afrin şehitleri anısına 52 fidan dikildiEskişehir'de, Afrin şehitleri anısına 52 fidan dikildi

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