HABER

Eskişehir'de, Afrin'den dönen PÖH'lere tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 20:15 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesindeki görevlerini tamamlayan 22 özel harekat polisi, Eskişehir'de meslektaşları ve aileleri tarafından karşılandı.

Eskişehir'de, Afrin'den dönen PÖH'lere tören

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesindeki görevlerini tamamlayan 22 özel harekat polisi, Eskişehir'de meslektaşları ve aileleri tarafından karşılandı.
Eskişehir'den geçen 22 Şubat'ta Afrin bölgesine giden 22 özel harekatçı polis, akşam saatlerinde Eskişehir'e döndü. Özel harekatçıları Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, müdür yardımcıları, polisler ile aileleri karşıladı. Özel harekatçılar meslektaşlarına ve ailelerine sarıldı, çocuklarını kucaklayıp hasret giderdi. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde özel harekatçılar için kurban kesilip dua edildi.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de, Afrin'den dönen PÖH'lere törenEskişehir'de, Afrin'den dönen PÖH'lere törenEskişehir'de, Afrin'den dönen PÖH'lere törenEskişehir'de, Afrin'den dönen PÖH'lere tören

Meteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkatMeteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkat
Temel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretlerTemel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretler
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemediCumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.