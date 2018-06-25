Eskişehir'de Ak Parti ve MHP'lilerin sevinç gösterisi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de kesin olmayan sonuçlara göre 3 milletvekili kazanan Ak Parti ile 1 milletvekili kazanan MHP'liler parti binaları önünde toplanarak sevinç gösterilerinde bulundu.
Yunus Emre Caddesi'ndeki Ak Parti il binası önünde dev akran konularak seçim sonuçları izlendi Yüzlerce kişi kesin olmayan sonuçların açıklanmasını ardından sevinç gösterisi yaptı. Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay da kalabalığı selamladı.
MHP İl binası önünde toplanan bir grup partili de davul zurna çalarak bir milletvekili kazanmanın sevincini yaşadı.
Ak Parti'liler ile MHP'liler, oluşturdukları araç konvoylarıyla da gec saatlere kadar kente tur attı.
24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!
CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'
Rodrigo Alvez şaşkına çevirdi! Meğer zayıflamak için
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum