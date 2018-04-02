Eskişehir’de araç sayısı 278 bin 107 adete ulaştı

Eskişehir’de Şubat ayı sonu itibarı ile araç sayısı 278 bin 107 adete ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir’de Şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 763 adet artarak, 278 bin 107 adete ulaştı.
Eskişehir’deki taşıtların; 163 bin 942 adet otomobil, 44 bin 293 adet kamyonet, 29 bin 362 motosiklet, 23 bin 3 adet traktör, 10 bin 439 adet kamyon, 3 bin 639 adet minibüs, 2 bin 782 adet otobüs, 647 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Eskişehir’de Şubat ayında 7 bin 300 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 7 bin 300 taşıt içinde otomobil 5 bin 363 ile ilk sırada yer aldı.
Ülkemizde, trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 22 milyon 377 bin 559 oldu.
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