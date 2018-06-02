Eskişehir'de bıçakla yaralama

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İddiaya göre, Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde yürüyen Özcan U. ile Raşit Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Raşit Ç, bıçakla Özcan U'yu yaralayıp kaçtı.
Ağır yaralanan Özcan U, 112 Acil Servis ekibince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Özcan U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Raşit Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
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