HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Eskişehir'de bıçakla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:18 | Son Güncelleme

Tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde yürüyen Özcan U. ile Raşit Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Raşit Ç, bıçakla Özcan U'yu yaralayıp kaçtı.

Ağır yaralanan Özcan U, 112 Acil Servis ekibince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Özcan U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Raşit Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu
Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan için çok sert sözler: Omurgasız

Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan için çok sert sözler: Omurgasız

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

İftarda can pazarı!

İftarda can pazarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.