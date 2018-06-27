Eskişehir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi Reşadiye Camisi önünde hamallık yapan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Tekin T, Hüseyin Ç. ile Mehmet Y. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Y, üzerinde taşıdığı bıçakla Tekin T. ve Hüseyin Ç'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kavga sırasında darp sonucu yaralandığı belirlenen Mehmet Y. ise kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.
Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.
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