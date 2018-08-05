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Eskişehir'de cinayet ve intihar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 21:02 | Son Güncelleme

Tartıştığı eski işverenini pompalı tüfekle öldüren zanlı, intihar etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, eski işverenini pompalı tüfekle öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih Toka (41), eski işvereni Oğuz Erentürk'ün (53) yaşadığı Alınca Mahallesi 158. Sokak'taki çiftlik evine geldi.

Toka, yanındaki av tüfeğiyle Erentürk'e ateş etti. Mali müşavirlik yaptığı öğrenilen Oğuz Erentürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Fatih Toka, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Cesetler olay yeri incelemesinin ardından otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.​​

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir cinayet intihar

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