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Eskişehir'de cinsel taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:35 | Son Güncelleme

Tramvayda 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, tramvayda 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde tramvayda seyahat eden 16 yaşındaki A.K, yanında bulunan bir kişinin kendisini taciz ettiğini iddia ederek vatandaşlardan yardım istedi.

Tramvayda bulunan yolcular tarafından yakalanan ve darbedilen M.O. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Eskişehir taciz zanlı

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