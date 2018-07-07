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Eskişehir'de çocuk istismarına tepki yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 16:24 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de bir grup kadın ve çocuk, çocuk istismarına karşı yürüyüş yaptı.

Eskişehir'de çocuk istismarına tepki yürüyüşü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de bir grup kadın ve çocuk, çocuk istismarına karşı yürüyüş yaptı.
Sevinçle Elele Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (SEVDER) tarafından düzenlenen yürüyüş, Porsuk Bulvarı Mustafa Kemal Atatürk Caddesi girişinde başladı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yaklaşık 60 kişi, ellerinde çeşitli yazıların bulunduğu dövizlerle yürüyüşe geçti. Sık sık 'çocuğa uzanan eller kırılsın', 'çocuğuma dokunma', Taciz istemiyoruz', 'anneyiz, haklıyız, çocuğuma dokunma' ve 'hayvanlara eziyet istemiyoruz' şeklinde sloganlar atan gruptakiler, Porsuk Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi önünde yürüyüşü tamamladı. Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan grup adına basın açıklamasını 14 yaşındaki Cemrem Türkmen yaptı. Türkmen şunları söyledi:
"Bir çocuğun, bir kadının, bir sokak hayvanının çıkaramadığı ses olmak zorundayız. Şiddet ve cinsel istismara karşı koruma yasası istiyoruz. Masum çocuklarımıza karşı son bir ay içinde ülkemizde yaşanan olaylardan hepimizin yüreğini kanamıştır. Bizlere ve annelerimize yapılanlar birer insanlık suçudur. Bu suçları işleyen kişilerin, yasaların yetersizliğini kullanıp, iyi hal ve benzeri gerekçelerle ceza indirimlerinden faydalanması, hatta serbest bırakılması bu konuda gerekenlerin yapılmadığını bir kez daha bize göstermektedir. Bu insanlık dışı suçlar, bireysel suç olarak ele alınamaz. İstismar insanlık suçudur. Bu suçları işleyenlerin ceza indirimi almalarını değil, en ağır cezalara cezalandırılmalarını talep ediyoruz."
Yapılan konuşmaların ardından çeşitli sloganlar atan gruptakiler, daha sonra dağıldı.

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Eskişehir'de çocuk istismarına tepki yürüyüşüEskişehir'de çocuk istismarına tepki yürüyüşüEskişehir'de çocuk istismarına tepki yürüyüşüEskişehir'de çocuk istismarına tepki yürüyüşü

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