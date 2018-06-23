ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Odunpazarı Sosyal, Kültür ve Gelişim Derneği ile Eskişehir Auto Show 26 Otomobil Sporları Derneği tarafından düzenlenen "Demokrasi Konvoyu"na kendisine ait 1974 model Volkswagen marka otomobiliyle katılarak, şehir turu attı.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş'de (TÜLOMSAŞ) sergilenen "Devrim" otomobilinin önünden başlayan yaklaşık 20 klasik otomobilin iştirak ettiği konvoy öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Avcı, konvoya oğlu Can Avcı'nın kullandığı kendisine ait 1974 model otomobille katıldığını belirtti.

Avcı, çok sevdiği otomobiline özen gösterdiğini vurgulayarak, "1995 yılından beri bende. Gözüm gibi bakıyorum. Adeta canlı gibi. İstanbul'da duruyor. Çok fazla kullanma şansım olmuyor ancak bir gün bu otomobile bakanlık plakasını takmak istiyordum. Bir türlü nasip olmadı. Kırmızı plakayla fotoğrafını çekmek istiyordum." diye konuştu.

24 Haziran seçimlerine saatler kaldığını anımsatan Avcı, şöyle konuştu:

"Bugün biz de Eskişehir'de seçim yasakları başlamadan son etkinliğimizi yapıyoruz. Bir şenlik havası içinde gerçekleştirilen etkinlikte aynı zamanda seçimlerin de bir demokrasi şenliği olduğunu vurgulamak istiyoruz. Klasik otomobillerle yaptığımız demokrasi konvoyunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konvoyumuzu, Devrim otomobilinin önünden başlatmamızın özel bir nedeni var. Devrim pek çok şehir efsanelerine de konu olmuş büyük bir milli hamlenin de adıdır. Devrim, hayırlı bir projenin, deyim yerindeyse nasıl ketenpereye getirildiğinin, önünün kesildiğinin, 'Bu kadar yeter, size bu bile fazla' denildiğinin simgesidir. Bugün de Türkiye'nin önünü açacak pek çok proje için aynı sözlerin aynı mahfillerden aynı üslupla dillendirilmeye başlandığını görüyoruz. 24 Haziran bütün bu oyunların da bozulacağı ve Türkiye'nin daha da öz güven ile yoluna devam edeceği bir gün olacak."

Eskişehir Auto Show 26 Otomobil Sporları Derneği Başkanı Hasan Akbaş ise Devrim otomobilinin önünde böyle bir konvoya destek olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve diğer milletvekili adaylarını da taşıyan klasik otomobiller konvoy oluşturarak, Atatürk Caddesi'nden geçti ve merkez Odunpazarı ilçesindeki Hicri Sezen Parkı'na kadar tur attı.

