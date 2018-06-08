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Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 10:47 | Son Güncelleme

Dolandırıcılık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dolandırıcılık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında dolandırıcılık suçlarından 59 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bünyamin S'nin (48), Işıklar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerini fark eden şüpheli Bünyamin S, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlı, Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Eskişehir operasyon

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