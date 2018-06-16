HABER

Eskişehir'de ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 16:04 | Son Güncelleme

Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 70 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir aparmanın birinci katında yaşayan Mehmet Sarıoğlu'na ait evin balkonunda bulunan çakmak gazı tüpünün henüz bilinmeyen nedenden dolayı patlaması sonucu yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın hasara neden oldu.

Yangın nedeniyle tedirgin olup 5. kattaki evinin balkonuna çıkan Ümit Yıldız, itfaiye ekipleri tarafından sepetli merdivenle bulunduğu yerden indirildi. Dumandan etkilenen ve ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Polis, avucuyla köpeğe su içirdiPolis, avucuyla köpeğe su içirdi
Bahçeli, İstanbul'da partililerle bayramlaştıBahçeli, İstanbul'da partililerle bayramlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir yangın

En Çok Okunan Haberler

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

Kangal köpeği ayıya meydan okudu!

Kangal köpeği ayıya meydan okudu!

Aşırı sıcak ve güneşe dikkat!

Aşırı sıcak ve güneşe dikkat!

Otobüs şoförünün skandal görüntüleri!

Otobüs şoförünün skandal görüntüleri!

Lunaparkta balerin faciası!

Lunaparkta balerin faciası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.