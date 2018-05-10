Eskişehir'de FETÖ'nün hücre evine operasyon

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşlarından oldukları iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen ve yaklaşık 2 ay süren takip sonucu, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı Emek Mahallesi'ndeki bir hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan "Adana büyük bölge imamı" olduğu belirtilen Musa K. ile Eskişehir'de KHK ile kapatılan örgüte ait yurtlarda üst düzey yöneticilik yaptığı bildirilen Hasan K'yi gözaltına aldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen zanlılara ait evde yapılan aramada, 2 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi.

