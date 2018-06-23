Eskişehir'de FETÖ'nün hücre evine operasyon

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hava kuvvetleri yapılanmasında "üniversite mezunları sorumlusu" olduğu değerlendirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 2 ay süren takip sonucu, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve örgütün hava kuvvetleri yapılanması içinde "üniversite mezunları sorumlusu" olduğu değerlendirilen üst düzey yönetici Furkan Z. gözaltına alındı.
Zanlıya ait evdeki aramada, cep telefonu ve 16 bin lira ile 750 dolar ele geçirildi.
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