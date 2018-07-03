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Eskişehir'de FETÖ'nün il yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:22 | Son Güncelleme

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verilen 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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11 şüpheli Eskişehir FETÖ operasyon

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