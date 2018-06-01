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Eskişehir'de FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 13:12 | Son Güncelleme

Örgütün Emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 23 eski polisin yargılanmasına devam edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 23 eski polisin yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan eski polis ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, duruşmada yaptıkları savunmalarda, iddianamedeki suçlamaları reddederek haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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