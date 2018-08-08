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Eskişehir'de FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 13:57 | Son Güncelleme

Haklarında dava açılan biri tutuklu 6 sanık, hakim karşısına çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan biri tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan biri tutuklu 6 sanık ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin, savunma yapmasını istediği tutuklu sanık E.A, tahliye ve beraat talebinde bulunarak suçsuz olduğunu öne sürdü.

FETÖ üyesi olmadığını öne süren E.A, "Benim (KHK ile kapatılan) Eskişehir Girişimci Sanayiciler ve İş Adamları Derneği üyeliğim 2005 yılından. Çevre yapmak için bu üyeliği kabul etmiştim. Eskişehir'de bilinen bir iş adamıyım. İşlerim bozulunca sosyalleşmem ve çevremi genişletmek için bu derneğe üye olmuştum. ByLock kullanmadım ama kayıtlarda gözüküyormuş. Pusula ve namaz vakitleri ile alakalı uygulamalar indirmiştim. Belki oradan sıçramıştır." diye konuştu.

Tutuksuz sanıklar H.K, E.Ş, Y.Ç, S.G. ve A.T. ise savunma hazırlayamadıklarını belirterek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Eskişehir FETÖ/PDY davası

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