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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 16:14 | Son Güncelleme

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "Terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Tuğba K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eskişehir FETÖ operasyon

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