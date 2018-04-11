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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:43 | Son Güncelleme

Aralarında muvazzaf subaylarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf subaylarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında muvazzaf subaylarında bulunduğu 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü Diyarbakır'a gönderilecekleri öğrenildi.

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5 şüpheli Eskişehir FETÖ

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