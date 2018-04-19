Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan biri muvazzaf 3 astsubay gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan, açığa alınan astsubaylar O.T. ve E.C. ile muvazzaf astsubay A.F'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü Malatya'ya gönderileceği öğrenildi.