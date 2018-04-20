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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:38 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı soruşturmalar kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ PDY

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