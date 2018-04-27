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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Örgütlü Suçlar Soruşma Bürosu'nca hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan stajyer avukat Fazilet B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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