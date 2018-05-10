HABER

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

İzmir ve Bursa cumhuriyet başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Bursa cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan, açığa alınan 5 astsubay ile askeri okuldan atılan 2 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İzmir ve Bursa'ya gönderileceği öğrenildi.

İzmir'de operasyon! 96 kişi için gözaltı kararıİzmir'de operasyon! 96 kişi için gözaltı kararı
Gülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafıGülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafı
Çok sayıda kişi gözaltında! Aralarında öyle bir isim var kiÇok sayıda kişi gözaltında! Aralarında öyle bir isim var ki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı

Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı

Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.