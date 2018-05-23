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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı bulunan pilot üsteğmen Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda açığa alınan pilot üsteğmen gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan ve açığa alınan pilot üsteğmen M.A.C'yi kent merkezindeki bir evde yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

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Eskişehir FETÖ Konya pilot Üsteğmen

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