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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

Örgütün "1. Ana Jet Üs Komutanlığı imamı" olduğu iddia edilen zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Murat K'nin gözaltına alınması için kent merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Terör örgütünün "1. Ana Jet Üssü imamı" olduğu iddia edilen Murat K. polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ operasyon

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