Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Murat K'nin gözaltına alınması için kent merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Terör örgütünün "1. Ana Jet Üssü imamı" olduğu iddia edilen Murat K. polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

