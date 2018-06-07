HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 12:58 | Son Güncelleme

Operasyonda terör örgütüne üye olduğu iddia edilen eski komiser yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda eski komiser gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.Ş'nin gözaltına alınması için kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, meslekten ihraç edilen komiser S.Ş, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdürüldüğü Mardin'e gönderileceği öğrenildi.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Kutsal topraklara gidecekleri ücretsiz tıraş ediyorKutsal topraklara gidecekleri ücretsiz tıraş ediyor
Antarktika'ya kurulacak üssün yeri belirlendiAntarktika'ya kurulacak üssün yeri belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski komiser Eskişehir FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

'Oğluma iyi bakın' dedi, denize atladı

'Oğluma iyi bakın' dedi, denize atladı

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

Eşinden Başbakan Yıldırım'a: Konuşmaları çok uzun tutma millet sıkılıyor

Eşinden Başbakan Yıldırım'a: Konuşmaları çok uzun tutma millet sıkılıyor

Bebeğinin burcunu öğrenince kürtaj yaptırmak istedi!

Bebeğinin burcunu öğrenince kürtaj yaptırmak istedi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.