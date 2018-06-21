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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

Terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa T'nin gözaltına alınması için kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı belirlenen Mustafa T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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