Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan kadın, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Hatice K'nin kaldığı eve operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, diz üstü bilgisayar, 3 flash bellek, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait 21 kitap, fotoğraf makinesi ve hafıza kartı ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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