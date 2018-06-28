HABER

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 10:19 | Son Güncelleme

Operasyonda biri görevden uzaklaştırılan 3 asker gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri görevden uzaklaştırılan 3 asker gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan yüzbaşı D.T. ile muvazzaf astsubaylar H.B. ve İ.Ç. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri adreslerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

PARTNER'Taşıdığı soyadı olmasaydı...''Taşıdığı soyadı olmasaydı...'
Bedelli askerlik son dakika haberleri... 2018 Bedelli askerlik şartları, yaş sınırı ve ücreti belli oldu mu?Bedelli askerlik son dakika haberleri... 2018 Bedelli askerlik şartları, yaş sınırı ve ücreti belli oldu mu?
28 ilde harekete geçildi! 57 muvazzaf rütbeli asker hakkında gözaltı kararı28 ilde harekete geçildi! 57 muvazzaf rütbeli asker hakkında gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ operasyon

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Limak Enerji'den 'sizinle aydınlanıyoruz' projesi

Limak Enerji'den 'sizinle aydınlanıyoruz' projesi

Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!

Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Bedelli askerlik son dakika haberleri... 2018 Bedelli askerlik şartları, yaş sınırı ve ücreti belli oldu mu?

Bedelli askerlik son dakika haberleri... 2018 Bedelli askerlik şartları, yaş sınırı ve ücreti belli oldu mu?

28 ilde harekete geçildi! 57 muvazzaf rütbeli asker hakkında gözaltı kararı

28 ilde harekete geçildi! 57 muvazzaf rütbeli asker hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.