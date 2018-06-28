Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri görevden uzaklaştırılan 3 asker gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan yüzbaşı D.T. ile muvazzaf astsubaylar H.B. ve İ.Ç. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri adreslerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

