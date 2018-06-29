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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 19:48 | Son Güncelleme

Operasyonda görevden uzaklaştırılan astsubay gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda görevden uzaklaştırılan asker gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan Hava Astsubay Serdar K. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda Serdar K'yı gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Fethiye'ye gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ

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