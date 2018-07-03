Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün "il imamı" olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verilen G.D'yi kent merkezinde bir eve düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Şüphelinin örgütün "il imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet M'nin yerine gönderildiği öğrenildi.
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