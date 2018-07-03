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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 16:10 | Son Güncelleme

Örgütün mali yapılanmasında yer aldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verilen Ömer Faruk A'nın kent merkezindeki bir evde saklandığı belirlendi.

Örgütün mali yapılanmasında yer aldığı öne sürülen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı Ömer Faruk A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Eskişehir FETÖ PDY

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