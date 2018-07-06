Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, muvazzaf askerlerin de aralarında yer aldığı 11 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, İzmir, Isparta, Bilecik ve Manisa cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan, muvazzaf askerlerin de aralarında yer aldığı 11 kişiyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderilecek.
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