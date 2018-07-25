Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliyi yakalamak için örgüt üyelerince "gaybubet" olarak adlandırılan 5 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aralarında "ByLock" kullanıcısı, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanmasında subaylardan sorumlu sözde imamın da bulunduğu 8 şüpheli toplantı yaparken yakalandı.
Hücre evlerinde yapılan aramada ilaç kutularına gizlenmiş örgüte ait yüklü miktarda para, çok sayıda dijital materyal ile sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden E.D. ve F.A. emniyetteki sorgularının ardından İzmir ve Ankara'ya gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Y, Ahmet G, Ferdi D. ve Hatice C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.K. ve A.İ'nin ise sorguları devam ediyor.
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