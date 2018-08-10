Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen eski üsteğmen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarılan, meslekten ihraç pilot üsteğmen F.M. kent merkezindeki bir evde yakalandı.

Zanlının, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

