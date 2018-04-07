Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Arifiye Mahallesi'nde bir dernek binasında fuhuş yapıldığı yönünde bilgi aldı.
Polis ekiplerince söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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