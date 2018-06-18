HABER

Eskişehir'de gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Akaryakıt istasyonunda görevli muhasebeci ve şoförün, bankaya götürdükleri 350 bin liranın, polis üniformasıyla otomobile binen silahlı kişi tarafından gasbedildiği öne sürüldü - İki şirket çalışanını silah zoruyla kelepçeleyip etkisiz hale getirdiği iddia edilen şüpheli ile aracına binip kaçtığı ileri sürülen arkadaşının yakalanmasına çalışılıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de akaryakıt istasyonunda görevli muhasebeci ve şoförün, bankaya götürdükleri 350 bin liranın, polis üniformasıyla otomobile binen silahlı kişi tarafından gasbedildiği öne sürüldü.

İddiaya göre, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral ile şoför Mehmet Cem Sabancı, şirkete ait 350 bin lirayı banka şubesine götürmek amacıyla otomobille yola çıktıkları sırada polis üniformalı kişi, kendisini Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin giriş kapısına bırakmaları için ricada bulundu.

Araca binen kişi, bir süre sonra Sabancı'nın ensesine tabanca dayayarak, aracı olay yeri yakınındaki ormanlık alana doğru sürmesini istedi.

İki çalışanın ellerini kelepçeleyip aracın dikiz aynalarını kıran şüpheli, 350 bin lirayı gasbederek, kendisini bekleyen başka otomobille olay yerinden kaçtı.

Olay yeri yakınında çevredekiler tarafından bulunan Töral ile Sabancı, polisi arayarak yardım istedi.

Polis ve jandarma ekipleri, şirket çalışanlarının verdiği eşkal bilgisi doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Akaryakıt istasyonunun sahibi Mustafa Ilgaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın şirketin muhasebecisi ve şoförünün bankaya 350 bin lira götürdükleri sırada meydana geldiğini söyledi.

Bir polisin, çalışanlara "Beni Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin kapısına kadar bırakır mısın?" dediğini anlatan Ilgaz, şunları kaydetti:

"Sonra polis kıyafeti giymiş şüpheli ile arabaya biniyorlar. Polis kıyafeti giydiği için çalışanlarımız bir tepki göstermiyor. Üniversitenin kapısına geldiğinde şüpheli, silah çekiyor. Olay yerine kadar getiriyor. Burada iki çalışanımızın ellerini kelepçeleyip 350 bin liraya yakın parayı alıp kaçıyor. Olay bu şekilde olmuş."

PARTNERKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzaraKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzara
TIR'lardan sünnet konvoyuTIR'lardan sünnet konvoyu
Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldıManisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt istasyonu banka Eskişehir gasp otomobil

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

Edirne'de Saadet Partisi'nin seçim bürosunun camı kırıldı

Edirne'de Saadet Partisi'nin seçim bürosunun camı kırıldı

Yavru köpeğe işkencede yeni gelişme: Elimizde görüntüler var

Yavru köpeğe işkencede yeni gelişme: Elimizde görüntüler var

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 günlük olur mu?

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 günlük olur mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.