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Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 22:10 | Son Güncelleme

Hırsızlıktan aranan zanlı, saklandığı eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfekler, uyuşturucu hap ve çalıntı motosikletlerle yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hırsızlıktan aranan zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erol Ö'nün Güllük Mahallesi Balkan Caddesi'ndeki evde olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı ve bir Glock marka ruhsatsız tabanca, 6 delici ve kesici alet, 2 çalıntı motosiklet, 50 uyuşturucu hap, 5,8 gram metanfetamin, uyuşturucu tartımında kullanılan 2 hassas terazi, bir çalıntı araca ait ruhsat ve anahtar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin, biri oto hırsızlığı olmak üzere 5 suçtan arandığı öğrenildi.

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Eskişehir hırsızlık operasyon

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