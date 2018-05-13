Eskişehir'de kaçak silah operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iş yerine düzenlenen kaçak silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada namlusu açılmış kurusıkıdan bozma 5 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir av tüfeği, 3 havalı tüfek, bir havalı tabanca, bir uzun namlulu silah fişeği, 154 mermi, 303 av tüfeği kartuşu, tüfek fişeği yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ile 122 bin lira para ele geçirildi.

İş yeri sahibi M.S'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

