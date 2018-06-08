Eskişehir'de karne heyecanı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 531 okulda eğitim gören 151 bin 718 öğrenciye karne dağıtıldı.
Hasan Polatkan Ortaokulu'nda, 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla tören yapıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, törende, öğrenciler ve veliler için heyecan verici bir gün olduğunu söyledi.
Gelecek adına önemli olan çocukları yetiştiren ailelere ve öğretmenlere teşekkür eden Karacan, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 için hedefleri var. Gelecekteki hedeflerimizi gençlerimiz yönetecek, onlar söz sahibi olacak. Türkiye'nin geleceğine daha iyi şartlarda daha iyi şekilde hizmet edecekler. Eski Türkiye yok. Daha güçlü bir Türkiye, dünyada söz sahibi bir Türkiye var. Bu ülkeye en iyi şekilde hizmet edip, bu ülkenin kalkınması, ülkemizin gelişmesine vesile olacaklar."
Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü de 9 aylık eğitim öğretim sezonunun sonuna gelindiğini belirterek, bugün çocukların adeta bir bayram yaşadığını söyledi.
Çocuklara, tatilde yakınlarını ve büyüklerini ziyaret etme tavsiyesinde bulunan Tütüncü, "Kentteki spor tesislerini değerlendirin. Sosyal ve sportif faaliyetlere zaman ayırın." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ise çalışan ve gayret gösteren öğrencilere verilen karnelerin, kendilerini değerlendirme fırsatı sunan bir sonuç belgesi olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.
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