Eskişehir’de konut satışında ciddi düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir’e geçen ayki konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 oranında azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Eskişehir genelinde konut satışları 2018 Mart ayında, 2017 Mart ayına göre yüzde 13,3 oranında azalarak bin 796 adet oldu. Eskişehir’de konut satışlarında 2018 Mart ayında konutların 792 adedi ilk defa (ilk el satış) bin 4 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir’de satışı yapılan bin 796 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,2 oranında azalarak 515 adet, diğer satışlar ise yüzde 3,4 oranında artarak bin 281 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir’de ipotekli satış yapılan 515 konutun 216 adedi ilk satış, 299 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye’de 2018 Mart ayında 110bin 905 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında azalarak 110 bin 905 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 714 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 269 konut satışı ve yüzde 10,2 pay ile Ankara, 6 787 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 36 konut ile Bayburt oldu..