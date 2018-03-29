Eskişehir'de kültür sanat

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "İki Bekar" adlı oyunu sahneleyecek.
Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, ABD’li komedi yazarı Sam Bobrick'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan’ın Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmenliğini Şehir Tiyatrosu sanatçısı Mete Ayhan üstleniyor.
Projenin dekor tasarımı Ahmet Ertap, kostüm tasarımı Tülay Kale ve ışık tasarımı ise Mustafa Kala tarafından gerçekleştiriliyor.
"İki Bekar", ortak bir arkadaş düğününde tanıştırılan Shanette ile Jack'in, sıra dışı tesadüflerle defalarca kesişen hayatlarını ve aralarındaki inişli çıkışlı ilişkiyi anlatan, sürükleyici bir komedi oyunu olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Tepebaşı Sahnesi'nde yarın ilk gösterimi gerçekleştirecek oyun, sezon boyunca tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.
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