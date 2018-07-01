Eskişehir'de mantar zehirlenmesi iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Han ilçesinde yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Samanlı Yaylası mevkinde piknik yapan Lütfi (69), Erkan (46), Rümeysa (7) ve Ramazan Talha Karaçam (10), kaldıkları çadırda vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lütfi, Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam'ın öldüğünü belirledi.
Durumu ağır olan Erkan Karaçam (46) ise 112 ambulans helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesine Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Erkan Karaçam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bu arada Samanlı Yaylası sakinlerinin, geceyi geçirmek için bölgede çadır kuran Karaçam ailesinin mantar topladığını gördüğü, bu nedenle söz konusu kişilerin yedikleri mantardan zehirlenmiş olabilecekleri değerlendiriliyor.
Kesin ölüm sebebinin, olay yeri incelemesi ve yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.
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