ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Atatürk Stadı'nın "millet bahçesi"ne dönüştürülmesi kararının ardından yıkım ekibi çalışmalara başladı.
Stadın yıkımı için gerçekleştirilen ihaleyi kazanan müteahhit Hüseyin Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşma gereği 90 günde tamamlanması gereken yıkımı daha erken bitirmeyi planladıklarını söyledi.
Dinç, stadın yıkım ihalesine çocuğunun baskısıyla girdiğini ifade ederek, "Oğlum, babam ve ben fanatik bir Eskişehirspor taraftarıyız. Oğlum ihalenin olacağını öğrenince, 'Baba bu ihaleyi kesinlikle al' dedi. İhaleyi en fazla fiyatı vererek, açık artırmada aldık. Çok anılarımız geçti burada. En azından kendi tarihimizi kendimiz yıkalım dedik." şeklinde konuştu.
Yıkılan stadın yerine yapılacak "millet bahçesi" projesinin Eskişehir'e prestij kazandıracağını dile getiren Dinç, şunları kaydetti:
"Öncelikle Eskişehirli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Yıkım çalışmalarına başladık. İnşallah 90 günden daha önce çalışmamızı bitirip, projenin yapımına hazır hale getireceğiz. Türkiye'de 'millet bahçesi' projesinin ilk durağı Eskişehir. Bu anlamda önem arz ediyor. Eskişehir'e nefes aldıracak bu proje gerçekten heyecan verici." diye konuştu.
- Eskişehir Atatürk Stadı
Eskişehir'de spor müsabakalarına 1953 yılından itibaren yaklaşık 15 bin seyirci kapasitesiyle hizmet veren Atatürk Stadyumu, yaklaşık 33 bin kişilik yeni stadyumun geçen yıl tamamlanması sonucu atıl kaldı.
Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Stadyumu'na ihtiyaç kalmayınca yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisiyle meydan ve ''millet bahçesi'' yapılması kararlaştırıldı.
Toplam 56 bin 400 metrekare olarak projelendirilen meydanda yeşil alan, otopark ve rekreasyon alanları bulunacak, sosyal hizmetler sunan yapılar yer alacak. Millet bahçesine muhtelif çiçekler ve endemik bitkiler de dikilecek.
Anketle vatandaşın isteklerinin de sorulduğu alan, Türkiye'nin en büyük kent meydanlarından biri olacak.
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