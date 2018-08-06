ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Atatürk Stadı'nın "millet bahçesi"ne dönüştürülmesi kararının ardından yıkım ekibi çalışmalara başladı.

Stadın yıkımı için gerçekleştirilen ihaleyi kazanan müteahhit Hüseyin Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşma gereği 90 günde tamamlanması gereken yıkımı daha erken bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Dinç, stadın yıkım ihalesine çocuğunun baskısıyla girdiğini ifade ederek, "Oğlum, babam ve ben fanatik bir Eskişehirspor taraftarıyız. Oğlum ihalenin olacağını öğrenince, 'Baba bu ihaleyi kesinlikle al' dedi. İhaleyi en fazla fiyatı vererek, açık artırmada aldık. Çok anılarımız geçti burada. En azından kendi tarihimizi kendimiz yıkalım dedik." şeklinde konuştu.

Yıkılan stadın yerine yapılacak "millet bahçesi" projesinin Eskişehir'e prestij kazandıracağını dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

"Öncelikle Eskişehirli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Yıkım çalışmalarına başladık. İnşallah 90 günden daha önce çalışmamızı bitirip, projenin yapımına hazır hale getireceğiz. Türkiye'de 'millet bahçesi' projesinin ilk durağı Eskişehir. Bu anlamda önem arz ediyor. Eskişehir'e nefes aldıracak bu proje gerçekten heyecan verici." diye konuştu.