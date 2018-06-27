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Eskişehir'de Millet Bahçesi için yıkım başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:39 | Son Güncelleme

Vali Özdemir Çakacak: - "Atıl durumdaki stadın yıkımı için bir ihale süreci gerekiyor. Kamu İhale Kurumundan gün alındı. 2 Temmuz'da yıkım ihalesi yapılacak" - "Eskişehir olarak Millet Bahçesi'ni yapan ilk il olmayı planlıyoruz. 54 bin metrekare alanda insanlarımız rahat bir nefes alacak"

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Eskişehir Atatürk Stadı'nın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi kararının ardından eski stadın yıkımı için 2 Temmuz'da ihale gerçekleştirilecek.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, millet bahçesine dönüştürülecek Atatürk Stadı'nın yıkım için 7 Haziran'da Eskişehir Valiliği, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Türk Dünyası Vakfı arasında protokol imzalandığını anımsatarak, işlerin hızlandırılması adına stadın yıkımının valilik tarafından üstlenildiğini kaydetti.

Protokolün imzalanmasının ardından hemen işlemlere başladıklarını ifade eden Çakacak, şöyle konuştu:

"Atıl durumdaki stadın yıkımı için bir ihale süreci gerekiyor. Kamu İhale Kurumundan gün alındı. 2 Temmuz'da yıkım ihalesi yapılacak. Yıkımla ilgili ihalede 90 günlük süre konuldu. Bu azami süredir. Stadın yıkımı daha kısa sürede tamamlanacak. Yaklaşık 2 ay içinde stadın yıkımını tamamlarız. Yıkım tamamlandıktan sonra TOKİ'nin teknik desteğiyle vakfın projesi hayata geçirilecek. Valilik olarak üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Eskişehir'e yakışır bir Millet Bahçesi olacak. Bir an önce hizmete girecek ki milletimiz Millet Bahçesi'nden faydalansın. Eskişehir olarak Millet Bahçesi'ni yapan ilk il olmayı planlıyoruz. 54 bin metrekare alanda insanlarımız rahat bir nefes alacak."

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Eskişehir millet bahçesi özdemir çakacak Vali

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