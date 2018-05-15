Eskişehir'de milli yas nedeniyle konser iptal edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, bugün gerçekleştirilmesi planlanan "Avrupa ve Türk Film Müzikleri" konseri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de ilan edilen 3 günlük milli yas nedeniyle iptal edildi.
Eskişehir Ticaret Odası'nda (ETO) yapılan açıklamaya göre, ETO bünyesindeki AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Günü dolayısıyla şef Ender Sakpınar yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası işbirliğinde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde saat 20.00'de gerçekleştirilecek "Avrupa ve Türk Film Müzikleri" konseri milli yas dolayısıyla yapılmayacak.
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