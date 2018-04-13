Eskişehir’de Miraç Kandili coşkuyla kutlandı

Miraç Kandili, Eskişehirli vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Camilere akın eden vatandaşlar dualar ederek güzel dileklerde bulundu.

Hz. Muhammed (S.A.V)’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya ve oradan da Allahu tealanın katına yükseldiği mübarek geceyi eda etmek için çok sayıda vatandaş Eskişehir’in merkez camilerinden Reşadiye Camii’nde bir araya geldi. Camide yapılan vaazda, gecenin anlam ve önemine vurgu yapılırken, Miraç gecesinde büyüklerin unutulmaması gerektiği, gecenin ihyası için namaz ve dua ile taçlandırılması tavsiye edildi. Dualar ve tesbihatların ardından camiden çıkan vatandaşlara süt, çikolata ve kandil simidi gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlar Miraç gecesinin tüm İslam alemine kutlu olması temennisinde bulundu.