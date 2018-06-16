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Eskişehir'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 10:33 | Son Güncelleme

Eskişehir'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Durmuş Karaca (55) idaresindeki 34 NV 0052 plakalı otomobil, Mahmudiye-Çifteler karayolunun 5. kilometresinde refüjdeki beton bariyerlere çarptı.

Sürücü ile aynı araçtaki eşi Gülsüm (45) ve kızı Meryem Karaca (18), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Safiye Nur (15) ve Ceylin Berna Karaca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ceylin Berna Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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3 ölü beton bariyer Eskişehir otomobil trafik kazası

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