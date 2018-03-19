Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nursenem K. idaresindeki 26 GB 943 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nden geçen çevre yolunun karşısına geçmek isteyen Nazmi Bahçıvan'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Bahçıvan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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