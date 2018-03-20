Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Necati D. yönetimindeki 26 S 0300 plakalı servis otobüsü, 71 Evler Mahallesi'nde çevre yolunun karşısına geçmeye çalışan İmdat Kılınç'a (47) çarptı.
Kazada, Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti. Kılınç'ın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otobüs şoförü, polis merkezine götürüldü.
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